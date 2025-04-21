الاحتلال يهدم منزلين في بلدة نعلين غرب رام الله وبناية سكنيّة في الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلين في بلدة نعلين، غرب رام الله، وبناية سكنية في بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلي الشقيقين نائل ورائد رضا سرور، بعد اقتحام البلدة ومحاصرة المنزلين.

وفي الخليل، قالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وشرعت بهدم بناية سكنية من عدة طوابق، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال هدمت 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع شهر رمضان الماضي وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.

ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.

وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.

وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات