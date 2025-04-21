انتفاضة الشَّارع العربي.. صوت الشُّعوب أقوى من صمت الأنظمة

خان يونس/ محمد سليمان

في الوقت الذي تعيش غزة تحت نيران العدوان الإسرائيلي وحصار خانق يدخل يومه الـ561، تتصاعد الدعوات إلى تحرك فاعل من الشارع العربي، باعتباره قوة ضغط أخلاقية وسياسية لا يُستهان بها، في ظل عجز الأنظمة الرسمية وتواطؤ بعض الأطراف الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة شاملة أودت بحياة عشرات الآلاف، ودمّرت البنية التحتية، ودفعت أكثر من مليون طفل نحو حافة المجاعة، وسط صمت عربي رسمي لافت، واقتصار المواقف على بيانات الإدانة دون تحرك ملموس.

ورغم هذه الحالة، يبقى الشارع العربي أمل الفلسطينيين الأخير، باعتباره خزانًا جماهيريًا قادرًا على إعادة فرض القضية الفلسطينية على رأس أولويات الرأي العام الإقليمي والدولي، ورفع كلفة الصمت والتطبيع عن كاهل الأنظمة، وإجبار الحكومات على التحرك السياسي والدبلوماسي والإنساني.

ويؤكد مراقبون أن الضغط الشعبي العربي، كما حدث في انتفاضات سابقة، يملك القدرة على تحريك الشارع الغربي، ودفع منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية لتغطية ما يجري في غزة ككارثة إنسانية، لا كصراع سياسي.

الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، يؤكد أن الحراك العربي والإسلامي الشعبي له تأثير كبير في نصرة القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وخير دليل على ذلك تأثير المسيرات الشعبية الحاشدة في بنغلادش، والتي أعقبها قرار حكومي بإعادة العبارة الآتية إلى جوازات السفر: "هذا الجواز صالح لجميع دول العالم باستثناء (إسرائيل)".

وقال عز الدين لـ "فلسطين أون لاين": "تأثير الحراك الشعبي العربي والإسلامي تدريجي وتراكمي، فلا نتوقع كل شيء من أول مسيرة، المهم استمراره في كل الدول العربية والإسلامية مع وضع مطالب محددة مثل: إغلاق الممر البري بين الأردن ودولة الاحتلال، وإغلاق موانئ المغرب أمام السفن التي تحمل السلاح إلى (إسرائيل)، ومنع تصدير النفط الأذربيجاني إلى تل أبيب عبر الموانئ التركية".

وأوضح أن الجامعات العربية بدأت تستعيد دورها الوطني والسياسي، في خطوة هامة نحو بناء وعي جماهيري عربي فاعل.

وأشار إلى أن الحراك المغربي المستمر والمُؤثِّر حاليًا بدأ يُركّز على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال لتزويدها بالسلاح، حيث تمكن المحتجون بالتعاون مع العاملين في الميناء من عرقلة مسار السفينة NEXOE Maersk المتجهة إلى (إسرائيل).

وأضاف: "هناك مطالب بمنع رسو السفينة Maersk DETROIT، التي تحمل قطع غيار لطائرات F-35 الإسرائيلية، وربما تنجح هذه السفن في الرسو في نهاية المطاف، لكن مجرد عرقلتها هو بداية جيدة ومؤثرة تُشوّش على سلاسل التوريد لجيش الاحتلال".

ولفت إلى أن النظام المغربي مُنزعج وغير راضٍ عن الحراك الشعبي، لكنه مع ذلك لم يتمكن من احتوائه، وقد فرض الحراك نفسه على الأرض، معربًا عن أمله بأن تستفيد من تجربته الساحات الأخرى، ولا سيما في مصر والأردن، لأن تحركًا كهذا كفيل بخنق الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تراكم الحراك الجماهيري عالميًا سيُجبر الاحتلال على الركوع والانكسار، لكن نجاح ذلك يتطلب الاستمرارية ومراكمة الفعل الجماهيري من قبل الشعوب العربية والحرة.

وأكد أن الحراك الجماهيري مهم جدًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على مستويات عديدة؛ فهو يضمن استقطاب مزيد من الناس للعمل من أجل فلسطين، ويرفع معنويات المقاومين وأنصار القضية، ويضعف معنويات العدو الإسرائيلي، كما يُشكّل ضغطًا على الأنظمة والحكومات للتحرك، وعلى الشركات والمؤسسات الداعمة لدولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين