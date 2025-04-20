صحفيَّة مالطيَّة تكشف تأثير مشاهد غزَّة فيها: ثقتي بالمؤسَّسات الدَّوليَّة تدمَّرت

فاليتا- غزة/ محمد القوقا:

لم تترك مشاهد الدمار والضحايا في قطاع غزة أثراً عميقاً في نفس الصحفية المالطية "آنا" فحسب، بل غيرت نظرتها للعالم بكامله. فمنذ أكثر من 560 يومًا وهي تتابع مجريات الحرب على القطاع المحاصر، وتنقل تطوراتها عبر منصة إعلامية ناطقة بالإنجليزية في مالطا، لتعبر عن مشاعر مختلطة بين الحزن والغضب والخذلان من الموقف الدولي.

تقول آنا لصحيفة "فلسطين": "لقد غيرت الحرب على غزة نظرتي للعالم تماماً"، مضيفة: "دمرت ثقتي بالمؤسسات الدولية وآلياتها. رؤية الناس، وخاصة السياسيين، يحاولون تبرير تدمير غزة أو التهرب من انتقاد الحكومة الإسرائيلية، كان أمراً مدمراً ومخيباً للآمال إلى أبعد حد".

تشير الصحفية إلى الأرقام الصادمة: أكثر من 51,000 شهيد فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن أكثر من مليوني شخص يواجهون خطر المجاعة.

"ديناميكيات القوة العالمية لم تكن يوماً بهذا الوضوح"، تواصل آنا حديثها، معتبرة أن "أي وهم كان لدينا بشأن العدالة الدولية قد تلاشى تماماً". وتضيف: "أشعر بالحزن والخزي من تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية".

في عملها اليومي، تعتمد آنا على مصادر متعددة: "أعتمد على الإعلام الدولي وعلى الصحفيين الفلسطينيين الذين يوثقون ما يحدث في غزة من قلب الميدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وتشير إلى أن غزة أصبحت من أخطر مناطق العالم للعمل الصحفي، حيث قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 210 صحفيين فلسطينيين منذ بداية الحرب، بينما تفرض قيوداً صارمة على دخول الصحفيين الأجانب.

"فداحة الوضع تستدعي مزيداً من التغطية الإعلامية"، تؤكد آنا، "لكن صعوبة دخول الصحفيين الأجانب واستمرار الهجمات لأكثر من عام ونصف، ساهما في تراجع التغطية. هناك أيضاً عنصر الرقابة من بعض المنصات الذي أبطأ الزخم".

يتوافق حديث آنا مع تصريحات فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "أونروا"، الذي أكد أن سلطات الاحتلال تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، مما يغذي الدعاية والتضليل وينزع الصفة الإنسانية عن الضحايا.

في مالطا، توضح آنا أنها "لا تواجه ضغوطاً كبيرة أو انتقادات بسبب تضامنها مع الفلسطينيين"، لافتة إلى أن "غالبية التعليقات على المواد المتعلقة بفلسطين تدعم غزة". وتشير إلى "الارتباط التاريخي الوثيق بين الشعب المالطي وفلسطين"، مع "تنامي الوعي العام وقيام منظمات المجتمع المدني بتنظيم احتجاجات، وبدء الإعلام المحلي بالضغط على السياسيين للاعتراف بدولة فلسطين".

عند سؤالها عن أكثر القصص تأثيراً عليها، تجيب: "من الصعب اختيار قصة واحدة. أي مشهد لطفل مصدوم يبكي فقدان أحبائه وهو مصاب ومحاط بالركام، يكون مؤلماً للغاية". لكنها تذكر أيضاً "لقطات الأطفال وهم يضحكون ويرقصون ويلعبون"، معتبرة أن "هذه اللحظات النادرة هي التي تبقى. لا طفل يجب أن يحزن أكثر مما يلعب".

تختتم آنا رسالتها للصحفيين الفلسطينيين بقولها: "عملكم لم يكن يوماً أكثر أهمية مما هو عليه الآن. شجاعتكم لن تنسى. أنتم التجسيد الحقيقي للصحافة، ويجب أن تكونوا مصدر إلهام لنا جميعاً. من خلال عملكم، تصبح فلسطين أقرب إلى الحرية".

المصدر / فلسطين أون لاين