استشهاد مقاوم وإصابة مستوطن بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بالضفة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب مستوطن بعد اشتباك مسلح عند مدخل مستوطنة "حومش" بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب المصادر، فإن العملية نُفذت من مركبة مسرعة، فيما أكدت مصادر صحفية أن مقاومًا ترجل من سيارته قرب حاجز لقوات الاحتلال عند مدخل المستوطنة، وبدأ بالتكبير، ثم أطلق النار من بندقية أوتوماتيكية باتجاه الجنود الإسرائيليين، قبل أن يخوض اشتباكًا مسلحًا في المكان.

فيما أوضحت قناة 12 العبرية، أن فلسطيني مسلح ببندقية "كارلو" أطلق النار على قوة عسكرية قرب بؤرة خوميش شمال غربي نابلس وتم استهدافه بالرصاص.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب، سليمان فواز مناصرة (25 عامًا)، من بلدة قباطية قضاء جنين، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز عسكري عند مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة شمال الضفة الغربية.

كان قد أُصيب مناصرة بجروح خطيرة قبل إعلان استشهاده، مساء الأحد، إثر إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مخيم عسكر، بمنطقة نابلس، وتعرض لرصاصة بمنطقة الصدر.

وفي سياق متصل، وبموقع آخر، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، أسفرت عن إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في ظهره، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية، حيث اقتحمت عددا من المدن والبلدات، أبرزها نابلس والخليل، إلى جانب مواصلة عدوانها المتصاعد على مخيمات طولكرم وجنين.