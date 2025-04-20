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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب "حومش" بين نابلس وجنين

20 ابريل 2025 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار من مركبة مسرعة عند مدخل مستوطنة "حومش" بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، فيما أعلنت مصادر عبرية استشهاد منفذ العملية بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال.

وبحسب المصادر، فإن العملية نُفذت من مركبة مسرعة، فيما أكدت مصادر صحفية أن مقاومًا ترجل من سيارته قرب حاجز لقوات الاحتلال عند مدخل المستوطنة، وبدأ بالتكبير، ثم أطلق النار من بندقية أوتوماتيكية باتجاه الجنود الإسرائيليين، قبل أن يخوض اشتباكًا مسلحًا في المكان.

فيما أوضحت قناة 12 العبرية، أن فلسطيني مسلح ببندقية "كارلو" أطلق النار على قوة عسكرية قرب بؤرة خوميش شمال غربي نابلس وتم استهدافه بالرصاص.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين نابلس وجنين، واستنفرت في محيط مكان العملية وشرعت بعمليات تمشيط بالمنطقة.

وذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلق النار على منفذ عملية إطلاق النار.

يتبع.. 

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#الضفة #نابلس #جنين

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