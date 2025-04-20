الأغذية العالميِّ: عائلات غزَّة لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التَّالية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب برنامج الأغذية العالمي، عن قلقه العميق حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على غزة منذ نحو 7 أسابيع، مؤكدًا أن العائلات في القطاع لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية.

ونشر البرنامج على حسابه في منصة إكس مقطعاً مصوراً يظهر لافتة كتب عليها: "المخبز مغلق حتى إشعار آخر"، وأخرى تقول: "غزة بحاجة إلى الغذاء"، في إشارة إلى الأزمة الغذائية الحادة التي يعاني منها السكان، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، والسماح الفوري بدخول المساعدات.

في المقابل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منشور لها اليوم الأحد أنها تدير حالياً 115 مركز إيواء في جميع أنحاء غزة، حيث يعيش أكثر من 90 ألف نازح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً نتيجة القصف المستمر والحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مجدداً منذ انهيار وقف إطلاق النار.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت إسرائيل 1827 فلسطينيا وأصابت 4828 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.