"ولعت بالمثلث الأحمر".. القسَّام تبثُّ مشاهد استهداف آليات الاحتلال المتوغلة بحي التفاح

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، مقطع مصور عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأظهر المقطع المصور، مقاتل قسامي من داخل نفق يعلن انطلاق التصدي لجيش الاحتلال على المحور الشرقي لحي التفاح، ثم لقطات استهداف بشكل مباشر آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال محاولتها التقدم شرق المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران بعدد منها.

ويشهد حي التفاح ومحيطه اشتباكات متواصلة منذ فجر اليوم، في ظل محاولات متكررة من قوات الاحتلال للتوغل والتمركز شرق مدينة غزة، ضمن تصعيد مستمر منذ استئناف الاحتلال لعملياته العسكرية.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن تمكن مقاتليها من تنفيذ كمين "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام،إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي الإطار ذاته، أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا موقعاً مستحدثاً لقوات جيش الاحتلال في المنطقة ذاتها بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين، عصر أمس السبت، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ "كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

المصدر / فلسطين أون لاين