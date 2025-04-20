المظاهرات المليونيَّة نصرةً لغزَّة..."نقطة تحوُّل" منتظرة

غزة/ نور الدين جبر:

تشهد دول أوروبية وعربية عشرات المظاهرات التي تجوب شوارعها يوميا تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة على مدار أكثر من 18 شهراً.

وتعكس هذه المظاهرات حجم التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض جرائم الاحتلال ضد قطاع غزة، في حين أن الأنظمة العربية الرسمية كما يرى مراقبون، لا تزال تعيش حالة من الصمت المُطبق بل عددٍ منها يؤدي دور المتخاذل والمتآمر، رغم بشاعة الحرب التي تخوضها (إسرائيل).

ويترك هذا التفاعل الشعبي العربي والأوروبي تساؤلاً مهماً حول مدى تأثير هذه المظاهرات على الرأي العام العالمي، على (إسرائيل) وإجبارها على وقف عدوانها على قطاع غزة أولاً، ومن ثم دفع الأنظمة الرسمية لاتخاذ خطوات عملية تجاه دعم القضية الفلسطينية؟

حالة صمت وتقاعس

السفير الفلسطيني الأسبق ربحي حلوم يؤكد أن هناك حالة صمت وتقاعس من النظام العربي الرسمي تجاه المجازر المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

يقول حلوم في حديثه لصحيفة "فلسطين": " الغضب يغلي في صدور مختلف أطياف شعوبنا العربية" بينما تقف الأنظمة – باستثناء واحدة أو اثنتين – موقف المتفرج أمام العدوان الإسرائيلي".

ويثمّن حلوم خروج المظاهرات في الشوارع العربية والأوروبية، واصفاً إياها بأنها "صرخة احتجاج على الإمعان الصهيوني في تحدي الرأي العام الدولي"، محذراً من أن هذا التحدي "يهدد السلم العالمي بأسره" نتيجة انتهاك الاحتلال لكل المواثيق والأعراف الدولية.

ويشير حلوم إلى أن هذا الغضب الشعبي "لم يُترجم إلى فعلٍ ميداني أو إسناد عملي لأهلنا في غزة والضفة" نتيجة لما وصفه بـ"تكميم الأفواه والحظر غير المعلن لأي مظهر من مظاهر التضامن"، بل وصل الأمر ببعض الدول إلى اعتقال من يرفع علم فلسطين أو يهتف دعماً لغزة.

ويؤكد ضرورة تشكيل جبهة عربية تضغط سياسياً لوقف الجرائم، موضحاً أن سبب غياب هذه الجبهة العربية يعود إلى انشغال معظم الأنظمة العربية في شؤونها الداخلية، وتجاهلها المتعمد للقضية الفلسطينية بل وذهاب بعض الأنظمة إلى تصنيف المقاومة ضمن دائرة ما يسمى "الإرهاب"، وفق تعريف يفرضه الاحتلال نفسه.

ويذكر حلوم أن الاحتلال الإسرائيلي استقوى بحالة "الصمت المعيب والهوان الكئيب" في العالم العربي، بالإضافة إلى غياب الحريات الديمقراطية في معظم الأقطار العربية، وهو ما دفعه لتصعيد وتيرة القتل والدمار في قطاع غزة.

أهمية المظاهرات

بدوره، يؤكد الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط توفيق طعمة، أهمية خروج المظاهرات والاحتجاجات في الدول العربية، معتبراً أن تحرك الشارع العربي قد يشكّل نقطة تحول في مسار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن "صدى هذه الاحتجاجات، إن خرجت بعشرات الآلاف، بل وحتى لو خرجت مليونية في مصر ودول أخرى، يمكن أن يغيّر من الوضع القائم في غزة".

ويقول طعمة لصحيفة "فلسطين": إن "تحرك الشعوب يجعل الأنظمة تبدأ تحسب ألف حساب"، لافتاً إلى أن أي احتجاج في الدول العربية يُعد عاملاً ضاغطاً على (إسرائيل) وأميركا بطريقة غير مباشرة.

ويضيف أن "العديد من الأنظمة العربية وظيفية وعميلة تقدم خدمات للولايات المتحدة و(إسرائيل)، وأن واشنطن ترى مصلحة في استمرار هذه الأنظمة للحفاظ على نفوذها وخدماتها".

ويشدد على أن "الضغط الشعبي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة لممارسة نفوذها على (إسرائيل) لوقف عدوانها، لكنه في المقابل أعرب عن أسفه لغياب التحركات الجماهيرية الواسعة في الدول العربية، قائلاً: "للأسف الشارع العربي مغيّب، ولا توجد مظاهرات كما يحدث في أوروبا وأميركا، حيث لم تتوقف الاحتجاجات يوماً واحداً".

ويعد طعمة أن الصمت الشعبي في العالم العربي "علامة رضا"، مؤكداً ضرورة الخروج بمظاهرات بشكل مستمر إلى أن يرضخ النظام العربي ويبدأ بتغيير سياساته تجاه القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدا لمظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كثير من الدول العربية والإسلامية مثل تركيا والمغرب وغيرها، إضافة إلى دول أوروبية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وبدعم أميركي مطلق يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية بحق القطاع الفلسطيني المحاصر خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين