"غزَّة تموت.. انهضوا! "... مسيرة حاشدة في إسطنبول دعمًا لغزَّة وتنديدًا بالإبادة الجماعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مدينة إسطنبول، الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين، رفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وتحت شعار "غزة تموت! انهض"، انطلقت المسيرة من محطة القطارات في منطقة أوسكودار، بالقسم الآسيوي من المدينة، بتنظيم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، ورفع المشاركون شعارات تندد بالإبادة الجماعية وتدعو إلى تحرك إسلامي ودولي فوري لوقف المجازر.



وردد المتظاهرون هتافات مثل: "الكيان الصهيوني المجرم، ارحل عن فلسطين"، من أوسكودار إلى غزة.. ألف تحية للمقاومة"، "أرسلوا الجنود الأتراك إلى غزة"، "الحصار على غزة غير قانوني".

كما رفعوا لافتات تُظهر حجم المأساة، منها: "استشهد أكثر من 50,800 شخص في فلسطين"، و"أيتها الدول الإسلامية، أوقفوا العصابة الصهيونية"، وسط أجواء من الحزن والغضب والتضامن العميق مع الشعب الفلسطيني.

واختُتمت المسيرة في ميدان أوسكودار، حيث ألقى عدد من المشاركين كلمات دعوا فيها إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بكسر الصمت والتدخل العاجل.





ويأتي هذا التحرك الشعبي بعد أسبوع من مسيرة مماثلة انطلقت من ساحة بيازيد إلى ساحة السلطان أحمد في القسم الأوروبي من إسطنبول، تأكيدًا على استمرارية الزخم الشعبي التركي الداعم لفلسطين.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت إسرائيل 1827 فلسطينيا وأصابت 4828 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



