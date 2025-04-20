قطر ترد على نتنياهو: انتقاداته "ضجيج سياسيّ" والمفاوضات تسير ببطء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، عن إحباط الدوحة من بطء وتيرة المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار التزام بلاده بالوساطة رغم التحديات.

وقال الخليفي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الانتقادات التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست سوى ضجيج سياسي"، مشددًا على رفض بلاده لـ"مزاعم التحريض" في الجامعات الأمريكية، والتي أطلقها نتنياهو مؤخرًا.

وأكد الخليفي أن قطر تعمل بجدية على إحياء الاتفاق بشأن غزة، محذرًا من أن أرواحًا بريئة لا تزال على المحك، وسط تصعيد عسكري متواصل وحصار إنساني خانق يهدد سكان القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت إسرائيل 1827 فلسطينيا وأصابت 4828 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.