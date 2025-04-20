جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال أمني بعد سلسلة حوادث خطيرة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أمر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، بفرض حظر تجوال أمني شامل في جميع وحدات الجيش الإسرائيلي، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي أثارت القلق بشأن سلامة الجنود والإجراءات المتبعة.

وحسب ما نشر موقع "القناة السابعة" اليوم الأحد، فإن الحظر الذي يستمر حتى يوم غد، يشمل تعليق عدد من الأنشطة العسكرية وإعطاء الأولوية للتفتيشات الأمنية والتدريبات المتعلقة بالسلامة.

ويأتي القرار على خلفية حوادث متفرقة، أبرزها: انطلاق رصاصة من مخزن ذخيرة داخل مركبة قتالية من طراز "تايجر"، سقوط مركبة "نيمرا" في خندق، دوس أحد الجنود على لغم في الشمال، وسقوط آخر في حفرة مياه.

وأوضحت قيادة الجيش أن الهدف من هذا الحظر هو إعادة تقييم الإجراءات القيادية وتعزيز معايير الأمان داخل الوحدات، خصوصاً في ظل النشاط الميداني المكثف واحتكاك القوات بالعدو.

وقد تشمل إجراءات الحظر تعطيل بعض التدريبات والأنشطة غير الأساسية، وفحص المعدات والأسلحة، وتقييد حركة المركبات العسكرية، وتنفيذ برامج تدريب خاصة بالسلامة.

عادةً ما يُتخذ هذا النوع من القرارات على مستوى القيادة العليا عقب وقوع حوادث تُثير مخاوف من وجود خلل هيكلي في النظام العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين