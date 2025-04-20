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كتائب القسام تنفذ كميناً بجيب عسكري شرقي بيت حانون

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كتائب القسام تنفذ كميناً بجيب عسكري شرقي بيت حانون

20 ابريل 2025 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن تمكن مقاتليها من تنفيذ كمين "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام،إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي الإطار ذاته، أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا موقعاً مستحدثاً لقوات جيش الاحتلال في المنطقة ذاتها بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين، عصر أمس السبت، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ "كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #بيت حانون #حرب الإبادة

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