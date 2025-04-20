جيش الاحتلال يجبر 10 عائلات على النزوح من مخيم نور شمس

أجبرت قوات جيش الاحتلال 10 عائلات فلسطينية من منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس شرقي طولكرم على إخلاء منازلها قسرا.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ84 على التوالي، ولليوم الـ71 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتداءات وعمليات إخلاء ونزوح قسري.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم بأن قوات الاحتلال هددت عائلات أخرى بالإخلائها، مشيرة إلى أن مخيم نور شمس إطلاق نار كثيف واقتحام عشرات المنازل وتخريب عدد من مركبات المواطنين.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن انفجار ضخم وقع فجر اليوم في مخيم طولكرم، تبعه تصاعد كثيف لألسنة الدخان، وسط حصار يفرضه الاحتلال على المخيم وخلوه شبه التام من السكان بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال نفذت عمليات تجريف للشوارع المدمرة بالكامل في المخيم وأغلقت مدخله الغربي بالسواتر الترابية، في وقت لا تزال فيه قواته تنتشر في أحياء المخيم وتستولي على المنازل، وتغلق العديد من المداخل بالأسلاك الشائكة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في مدينة طولكرم وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية باتجاه المركبات والمواطنين، ولاحقت الشبان في محيط ميدان جمال عبد الناصر واعتقلت أحدهم، كما اقتحمت عددا من المحلات التجارية وأخضعت من تواجد فيها للاستجواب الميداني في الحي الشرقي للمدينة.

وبينت أن اقتحامات الاحتلال امتدت إلى ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق المدينة، حيث داهم جيش الاحتلال عددا من المنازل، وأجرت قواته عمليات تفتيش واسعة فيها، واستجوبت أصحابها، في وقت يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا.

أسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، ومئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

ألحق عدوان الاحتلال دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين أون لاين