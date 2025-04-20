44 شهيداً و 145 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 44 شهيداً و145 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وأفادت الصحة في بيان صحفي اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 51,201 شهيداً و 116,869 جريحاً.

وذكرت أن عدد الشهداء والإصابات منذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة فجر 18 مارس/ آذار الجاري ارتفع إلى 1,827 شهيداً، و4,828 جريحا.

وبينت أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين