الغارديان: أزمة غير مسبوقة في غزة والجوع يهدد ملايين المدنيين

ترجمة فلسطين أون لاين

تواجه غزة أوضاعاً إنسانية كارثية وسط حصار إسرائيلي شامل دخل أسبوعه الثامن، ما أدى إلى نفاد شبه تام في الغذاء والوقود والدواء، وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، بحسب منظمات الإغاثة وشهادات مدنيين.

ونقلت صحيفة "الغاردين" عن منظمة أطباء بلا حدود، أن عياداتها باتت ترفض استقبال المرضى في وقت مبكر من النهار بسبب نقص الأدوية، فيما حذرت أوكسفام من أن معظم الأطفال باتوا يعيشون على أقل من وجبة واحدة يوميًا.

ويعود هذا التصعيد بعد أن أوقفت (إسرائيل) وقف إطلاق النار في مارس الماضي، واشترطت استئناف المساعدات بإفراج حماس عن الأسرى، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من القطاع أصبح إما تحت أوامر إخلاء أو ضمن مناطق عازلة موسعة، فيما نزح 420 ألف شخص إضافي منذ بدء الحصار.

وإلى جانب الحصار، تشن قوات الاحتلال هجمات عنيفة على مناطق عدة، بينها رفح شمالًا والمواصي جنوبًا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير مستشفيات ومنشآت طبية.

وفي ظل الجمود السياسي وتعثر محادثات وقف إطلاق النار، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، حيث يقول سكان كحكمت المصري، وهو أكاديمي من شمال غزة: "أخشى على ابني أكثر من أي شيء. لم نعد نخشى الغارات الجوية بقدر ما نخاف من الموت جوعًا".

المصدر / فلسطين أون لاين