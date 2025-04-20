نجوم الرياضة.. شموع في "ليل غزة"

غزة/ مؤمن أحمد:

منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرص عدد كبير من الرياضيين العرب وحول العالم، على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه معنويا، وكشف وفضح جرائم الاحتلال بحقه عبر عدة وسائل مختلفة.

وتصدّر التضامن مع غزة العناوين في عديد من الأوقات، في ظلّ الحرب الإسرائيلية على القطاع المُحاصَر، حيث عمل الكثير من المؤثّرين في الوسط الرياضي، على دعم الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل الممكنة، وكل في ملعبه.

وأبدى عدد من الإعلاميين الرياضيين والمعلقين العرب المشهورين ونخبة من الرياضيين تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يلاقونه نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وعبروا عن إدانتهم لما يحدث من حرب إبادة تستهدف البشر والحجر والشجر.

وطالب هؤلاء الرياضيون المؤسسات الرياضية كالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الأولمبيّة الدوليّة والاتحادات القارية، وكذلك المؤسسات الدوليّة والحقوقيّة بالتدخل لحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

صمود أسطوري

المعلق الرياضي في قنوات (bein sport) الرياضية الجزائري "حفيظ دراجي" الذي لطالما اشتهر بتضامنه الدائم مع غزة، كتب في تغريدة له الأسبوع الماضي "تدمير غزة وتهجير سكانها وقصف سوريا واحتلال الأراضي السورية واللبنانية مقدمات لنوايا أكبر لا تخفى على أحد، وعندها لن نجد من يقاوم ويدافع عن شرفنا، وستنقلب (إسرائيل) على من تخاذلوا وطبعوا وتواطؤوا معها لتحتل أراضيهم وتدوس على كرامتهم".

دراجي أشاد بصمود الفلسطينيين الأسطوري، رغم كل ما يتعرضون له من استهداف واعتداءات وحرمان، لكنهم متشبثين بأرضهم ويرفضون الرحيل عنها، رغم انعدام الحياة فيها.

وطالب دراجي الرياضيين العرب بأخذ دورهم وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن عدوان متواصل على غزة، مشددا على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، لكي يتمكن من الصمود على أرضه، وكذلك الضغط على الحكومات في بلدناهم من أجل وقف الإبادة.

وقال المعلق العُماني خليل البلوشيّ، في تغريدة له قبل أيام قليلة على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، "وأما غزة فكل من فيها يعلم أنه في عداد الشهداء، لا ينتظر نصرا إلا من الله... ولا عونا إلا من السماء، وأما أمتنا فغثاء كغثاء السيل، لا موقف ولا وزن ولا صوت، فقط رياح تميلها حيث تميل".

وأكد البلوشي، أن ما تفعله (إسرائيل) مخالف لكل القوانين والقرارات في العالم، وللأسف لا يوجد من يردعها، موجهاً الدعاء بأن يفرج الله كرب أهل غزة.

واشتهر البلوشي بمساندته الدائمة والمستمرة للقضية الفلسطينية سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو على الشاشات، حيث أن له العديد من المواقف المشرفة في هذا الشأن، لا سيما أنه معروف بحبه ومساندته لفلسطين.

أمّا نجم كرة القدم المصرية والعربية السابق "محمّد أبو تريكة" فلم يصيبه الملل من كثرة الحديث عن الأوضاع في غزة، مستثمرا تواجده الدائم في استوديوهات قنوات "بي إن سبورت" كمحلل رياضي، حيث أكد أنّه لابدّ من تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينين، متسائلاً إلى متى هذا الصمت العالميّ الواضح أمام الاعتداءات الإسرائيلية الغير مبررة، وماذا ينتظرون أكثر من ذلك.

ويحظى أبو تريكة بشهرة كبيرة سواء في الوطن العربي أو في العالم، وله محبة كبيرة من أهل غزة لوقوفه الدائم بجانبهم، كما أعلن عن وجود محبة خاصة لهم في قلبه.

ويحاول أبو تريكة باستمرار الحديث والتذكير بما يحصل في غزة من مجازر دموية يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، سواء بالكتابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر الشاشة أو أي موقف أو مكان يتاح له فيه الحديث.

وأشار، إلى أن حرب الإبادة راسخة فى عقول وذاكرة كل أجيال هذه الأمة التي "خذلت غزة وتركتها وحيدة تدافع عن شرفها، وسوف يأتي اليوم الذي نقتلع فيه هذا الكيان الغاصب من هذا العالم ليصبح عالما أفضل".

الإعلامي الرياضي إبراهيم خضرة، يعمل على نقل معاناة الفلسطينين في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، والتي تعج بعشرات نجوم الكرة حول العالم، ويذكرهم بما يحدث في غزة.

وتحدث خضرة كثيرا عن حرب الإبادة التي تحصل في غزة، سواء على حساباته الشخصية على وسائل التواصل المختلفة، أو من خلال تواجده داخل الملعب أو بين الجماهير الأوروبية، أو للجاليات المختلفة في بريطانيا، ويطلعهم عن أهوال ما يحصل في الأرض المحتلة.

وتسبب الحديث الدائم من قبل الإعلاميين والرياضيين عن غزة، بتحريك الجماهير على المدرجات التي أعربت عن تضامنها في أكثر من مرة بعدة طرق، وأزعجت تحركاتها (إسرائيل) التي باتت تشعر أنها منبوذة في العديد من دول العالم، وتتعرض بعثاتها للمهاجمة والطرد قبل الفعاليات الرياضية.

وبدعم أميركي مطلق يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية بحق القطاع المحاصر خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين