والد الجندي ألكسندر يدعو واشنطن لتفاوض مباشر مع حماس

ترجمة فلسطين أون لاين

طالب آدي ألكسندر، والد الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، وعلى رأسهم ابنه.

وقال ألكسندر في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نحن بحاجة للتحدث مباشرة مع حماس لمعرفة ما يمكن فعله بشأن عيدان وبقية الأسرى، خاصة الأميركيين الأربعة الذين لقوا حتفهم".

وأضاف: "المفاوضات متوقفة تمامًا، لقد عدنا إلى نقطة الصفر تقريبًا، وهذا أمر مقلق للغاية". كما عبّر عن أمله في أن يكون ابنه ما زال على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي نشرته حماس مؤخرًا ويظهر فيه عيدان بدا "فظيعًا" و"مقلقًا للغاية".

وتابع: "لو استطعت التحدث معه الآن لقلت له: فقط صدّق، لم ينْسَكَ أحد. نحن نقاتل من أجلك".

وكانت حماس قد وافقت سابقا على إطلاق سراح عيدان ألكسندر الذي يُعتقد أنه آخر أسير أميركي على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى جثث 4 أميركيين آخرين أسروا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت ثلاث جولات من المحادثات السرية مع حماس في قطر خلال مارس/آذار الماضي، بهدف إطلاق سراح عيدان قبل خطاب الرئيس أمام الكونغرس. لكنّ تعثّر المفاوضات بسبب معارضة (إسرائيل) التي حالت دون الوصول إلى اتفاق.

وجرت تلك المباحثات بمعزل عن الجهود الرامية لتمديد وقف إطلاق النار بين (إسرائيل) وحماس، والتي توقفت بدورها بسبب تمسك نتنياهو بنزع قدرات حماس العسكرية كشرط أساسي للمضي قُدمًا، في حين رفضت الحركة التخلي عن سلاحها مكتفية بالاستعداد للتنازل عن السيطرة المدنية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين