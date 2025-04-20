تظاهرة الصحفيين بفرنسا.. دلالات تتجاوز حدود رسائلها الرمزية

عواصم-غزة/ يحيى اليعقوبي:

تعكس تظاهرة الصحفيين بفرنسا تضامنا مع زملائهم الصحفيين في قطاع غزة، حجم الخسارة التي تتلقاها الدعاية الإسرائيلية في الرأي العام الأوروبي، مع استمرار تعاظم حجم التأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية على مستوى الشعوب الأوروبية، الذي يتناقض مع موقف الحكومات التي لا زالت تعادي الحق الفلسطيني.

وتجمع مئات الأشخاص في باريس ومرسيليا الأربعاء بدعوة من منظمات صحافية تضامنا مع زملائهم الذين استشهدوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي. وفي باريس، استلقى نحو 200 صحافي، من بينهم مؤسس ميديابارت إدوي بلينيل، رمزيا على درجات أوبرا الباستيل بينما كانت تُقرأ أسماء الضحايا من الصحفيين الفلسطينيين والذين بلغوا 212 صحفيا قتلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2013.

وحمل المتضامنون صور الضحايا وارتدوا قمصانا لطخت باللون الأحمر كُتب عليها "صحافة"، بينما كان المنظمون يتلون أسماء الصحافيين الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني.

وكتب على صور الصحافيين الشهداء التي رفعت في التظاهر شعار "غزة: وجوه وليس مجرد أرقام"، كما رفعت خلال التظاهرة لافتات تابعة للمنظمات النقابية التي شاركت في الفعالية إلى جانب العديد من الأعلام والكوفيات الفلسطينية، وهتف بعض المتظاهرين أيضا "لن نصمت، هناك إبادة جماعية في غزة" و"فلسطين حرة".

دلالات كبيرة

وللتظاهرة في فرنسا دلالات كبيرة تتجاوز حدود رسائلها الرمزية، فقد ارتبط باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إحياء لذكرى اغتيال صحفيَين فرنسيَين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي هذا اليوم باتت قضية الصحفيين الفلسطينيين حاضرة في أذهان العالم تذكرهم بجرائم الاحتلال بحقهم.

وبين عامي 2006 و2024، قُتل أكثر من 1700 صحفي في جميع أنحاء العالم، ليكون عدد شهداء الصحافة الفلسطينية المعدل الأكبر في تاريخ الصحافة خلال عقدين من الزمن.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر د. حكيم بوغرارة، أن المظاهرات التي نظمت بفرنسا وعدة عواصم مع الصحفيين الفلسطينيين تعكس أن الشعوب الأوروبية وحتى الشعب الأمريكي اكتشفوا حقيقة الاحتلال الذي قتل نحو 212 صحفيا خلال ثمانية عشر شهرا من الإبادة.

ويقول بو غرارة لصحيفة "فلسطين" إن: "هذه الجرائم تعكس الكثير من الدلالات، بأن الاحتلال لا يريد أن تصل الحقيقة لمختلف دول العالم، كما أن حرمان البعثات الإعلامية من الدخول لغزة يؤكد أن هناك الكثير من الأمور المحرمة في القانون والاتفاقيات الدولية التي ينتهكها الاحتلال".

ويضيف، بأن الترويج للمظاهرة الفرنسية قريب من حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية وهو موقف قريب من إسبانيا التي اعترفت، وكذلك السويد والنرويج وسلوفينيا وإيرلندا الشمالية، وكل هذه الأمور جعلت الفرنسيين يستعملون ورقة القضية الفلسطينية للتقرب من العرب حتى تحسن صورتها حتى يحشد الدعم.

ويشير إلى أن فرنسا تضم جالية مسلمة كبيرة بنحو عشرة ملايين نسمة بإمكانهم تشكيل ورقة ضغط رهيبة انعكست على التظاهرات الرياضية برفض حضور منتخب وفرق الاحتلال، وهذا يؤكد أن الأنظمة الأوروبية لا تعكس الرأي العام، ويكشف أن الاختراقات التي حققتها القضية الفلسطينية على الصعيد الرياضي والسياسي والدبلوماسي والاجتماعي والاقتصادي كبير، مصحوبة بنداءات مقاطعة للسلع.

ورغم ذلك، ينبه بوغرارة، إلى ضرورة الحذر من فرنسا لأنها مخترقة من "اللوبي الصهيوني" الذي يدعم الرئيس إيمانويل ماكرون ماليا، بالتالي لا يجب تناول القضية وكأن فرنسا داعمة للقضية، مع ضرورة استغلال الأمر إعلاميا ودبلوماسيا.

اختراق كبير

بدوره، يرى الناشط السياسي الفلسطيني بأوروبا فوزي إسماعيل أن التظاهرة في فرنسا تنديدا بالجرائم وتضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين، جاءت متأخرة لكنها "خير من أن لا تأتي".

ويقول إسماعيل لصحيفة "فلسطين": إن "موضوع الصحافة شائك بكل دول أوروبا وهناك تعتيم إعلامي قوي جدا، وأن الفترة التي ظهر فيها الصحفيون الفرنسيون تأييدا لفلسطين وضد المجزرة يعني أنهم يغضون البصر عن الكثير من الاخبار والدعاية السامة التي تبث بوسائل إعلام فرنسية تجاه قضيتنا وشعبنا".

ويضيف "هناك ضعف على المستوى الرسمي والنقابات المهنية بشكل عام وخاصة بفرنسا بالتضامن مع شعبنا، خاصة أن الحكومة الفرنسية اليمينية معادية لحقوق الشعب الفلسطيني مهما حاولت الظهور بصورة "الحمل الوديع" لذر الرماد في العيون من خلال بعض التصريحات لبعص السياسيين لتهدئة الشارع الأوروبي".

ويشدد، على ضرورة الفصل بين موقف الشارع الأوروبي والحكومات، مشيرا، إلى تعاظم التأييد الشعبي الأوروبي للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحدوث خسارة كبيرة "للرواية الصهيونية" التي لم تعد مقبولة ولم تعد تعبر عن موقف الجماهير الأوروبية، ورغم كل ذلك لا زالت المجازر مستمرة، ما يعني أن هذه المواقف لم تعد تجدي نفعا مما يتطلب مواقف أكثر جدية.

المصدر / فلسطين أون لاين