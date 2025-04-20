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الاحتلال يقتحم العيسوية ومستوطنون يهاجمون حافلة بحي الشيخ جراح

20 ابريل 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وسط عمليات دهم واعتقالات واعتداءات للمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، الشاب أمير محمد عبيد من بلدة العيساوية شمال شرق القدس.

وتُعد بلدة العيساوية من المناطق التي تتعرض باستمرار لحملات مداهمة واعتقالات، في إطار سياسة الاحتلال الرامية للضغط على سكان المدينة المقدسة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون حافلة تقل فلسطينيين بالحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويشهد الحي منذ سنوات تصعيدًا ممنهجًا من قبل المستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ضمن محاولات تهويده وتهجير سكانه الفلسطينيين قسرًا.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والتي تشمل الاقتحامات اليومية، والاعتقالات، واستهداف الأهالي والممتلكات، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #حي الشيخ جراح #عنف المستوطنين

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