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"الجبهة الداخلية" بغزة تحذر المواطنين من اتصالات مشبوهة

20 ابريل 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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أصدرت الجبهة الداخلية الفلسطينية تحذيرًا هامًا وعاجلًا للمواطنين في قطاع غزة، وذلك بعد ورود بلاغات مؤكدة عن عمليات استهداف مشبوهة.

وقال الجبهة الداخلية عبر منصتها على تليجرام، بأن البلاغات تفيد بأن جهات مجهولة تتواصل بالمواطنين وتطلب منهم التوجه لاستلام طرد غذائي أو مساعدات، ليتم استهدافهم بشكل مباشر فور خروجهم من منازلهم وتحركهم في الطرقات.

وذكرت أن حادثة وقعت بالفعل مؤخرًا في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان للأسف بعد استجابتهما لهذه الخدعة التي تهدف إلى إيقاعهم في كمين مميت.

وناشدت الجبهة الداخلية جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التعامل مع أي اتصالات ترد من أرقام غير معروفة أو مصادر مجهولة. كما حذرت من التوجه إلى أي موقع يتم تحديده من قبل هذه الجهات المشبوهة، مهما بدت الاتصالات أو العروض موثوقة أو مغرية.

وأكدت على أن "الطرد" أو "الكابونة" التي يتم الوعد بها قد تكون مجرد فخّ منصوب للإيقاع بالمواطنين، وأن النية الحقيقية وراء هذه الاتصالات المشبوهة قد تكون الاغتيال والتصفية. ودعت الجميع إلى التحرك والتعامل مع هذه المستجدات بوعي كامل ومسؤولية وطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حرب الإبادة

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