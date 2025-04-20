يونيسف: نجاة حديثي الولادة بغزة يعتمد على وقف إطلاق النار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل تواصل جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأضافت المنظمة في تصريح صحفي، أن "بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع مجدداً".

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجدداً، مشيرة إلى أن مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ذكرت في تقرير أمس الجمعة، إن الحصار الذي تشهده غزة اليوم "أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأوضحت الأونروا، أن 420 ألف شخص نزحوا مجددا بقطاع غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية.

ويواجه مليونا إنسان في غزة موجة الجوع الجديدة منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس/ آذار الماضي في وقت لم يتعافوا فيه أصلا من آثار الموجة السابقة التي نجمت عن سياسة إسرائيل في تقنين دخول المساعدات الغذائية والإغاثية للقطاع على مدار 18شهرا من الإبادة الجماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين