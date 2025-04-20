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شهداء وجرحى في تواصل الغارات الأميركية على صنعاء

20 ابريل 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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واصل الطيران الحربي الأميركي شن غارات جوية عنيفة على مواقع وثكنات عسكرية ومطارات وموانئ تابعة لجماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية.

وتعرض العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران ومأرب لـ29 غارة أميركية، بينما حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على المدنيين.

ووفقا لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، استهدفت الغارات الأميركية مساء أمس السبت ميناء الحديدة ومطارها غربي اليمن، بالإضافة إلى مناطق سكنية في صنعاء وضواحيها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، دون الكشف عن حصيلة دقيقة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد اثنين وإصابة آخرين في غارات على حي النهضة بمديرية الثورة، بينما سُجلت إصابات في استهداف مقبرة ماجل الدمة في مديرية الصافية ومناطق أخرى.

من جهتها، أكدت واشنطن تدمير منصات وقود في ميناء رأس عيسى بالحديدة، حيث إن الضربات تهدف إلى "تقويض القدرات الاقتصادية للحوثيين".

بالمقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9" أثناء قيامها بمهام قتالية فوق أجواء العاصمة صنعاء، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات الأميركية التي تم إسقاطها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري إلى 6.

وتأتي هذه الغارات في إطار الحملة العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة منتصف مارس/آذار الماضي، بعد أن استأنف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن ردا على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحوثيون #صنعاء #جماعة أنصارالله

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