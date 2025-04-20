مجازر دامية وحصار يتواصل.. شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة بغزة، يوم أمس السبت، إنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,783 شهيدًا و 4,683 مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

5 شهداء في قصف من مسيرات إسرائيلية على شارع النخيل في حي التفاح شرقي مدينة غزة

شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس

شهيدان في غارة إسرائيلية على فلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

مصابون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مزارعين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس

شهيد إثر قصف مدفعي إسرائيلي في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

مصادر طبية تفيد باستشهاد عايش قديح جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً ببلدة خزاعة شرق خان يونس.

استشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة تفتقر إلى معدات طبية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ 18 مارس/ آذار الماضي.

ووفق مصادر طبية؛ ارتقى العديد من الشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم حي التفاح شرقي مدينة غزة

ونسفت قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة وشمال رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة عبير مطيع رمضان الجعب (23 عامًا) وأصيب 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على أرض زراعية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد 3 مواطنين بينهم شقيقان وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية قبيل منتصف الليل على منزل لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين