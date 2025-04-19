كتائب القسام تنفذ كميناً مركباً ضد قوة إسرائيلية شرقي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، مسؤوليتها عن كمين مركب ضد قوة إسارئيلية شرق مدينة غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ "كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين، عصر اليوم السبت، في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق مدينة غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

وأفاد موقع "حدشوت حموت" العبري بتعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وذكر الموقع أن إصابة أحد خطيرة، وأن مروحيات إسرائيلية أجلت المصابين من الجيش إلى مشافي في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونشرت منتديات ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لطائرات مروحية إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات. مؤكدة "وقوع حدث أمني صعب في غزة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيات الاحتلال العسكرية تعمل على نقل الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف قوات الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين