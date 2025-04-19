عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل" تستهدف مركبتين للمستوطنين

نفذ مقاومون، مساء اليوم السبت، عملية إطلاق نار تجاه مركبات للمستوطنين قرب مستوطنة “أريئيل” شمال سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبتين للمستوطنين قرب مستوطنة أرئيل، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مكان عملية إطلاق النار، ونشرت حواجز عسكرية بحثاً عن منفذي العملية إطلاق النار.

وتأتي العملية تزامناً مع عدوان عسكري واسع يشنه جيش الاحتلال على مدن شمالي الضفة الغربية، لاسيما في جنين وطولكم منذ يوم 21 شهر يناير / كانون الثاني الماضي، وتوسعت لاحقاً إلى مدن ومخيّمات أخرى، مخلّفا شهداء وجرحى، واعتقال العشرات، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا في البنية التحتية.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسجلت 1 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطيني إلى أنه خلال الفترة ما بين 11-4-2025 حتى 17-4-2025، رصد عملية دهس، و5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و5 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

ولفت إلى أن أعمال المقاومة تضمنت، صد 8 اعتداءات من قبل المستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة، وتضرر 4 مركبات للمستوطنين.

وذكر أن أعمال المقاومة الشعبية شملت اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة، تركزت في 68 نقطة متفرقة بالضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين