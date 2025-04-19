إصابة طفل خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بيت فوريك

أصيب طفل، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بيت فوريك شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طفلاً (13 عاما) أصيبت بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجاري نقله للمستشفى لتلقي العلاج، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مستوطنين اختطفوا ثلاثة أطفال من حي الضباط غرب البلدة، وهب أهالي البلدة لنجدتهم ليجدوهم مقيدين بأشجار الزيتون بعد اختطافهم لأكثر من ساعة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، اعتدت قوات جيش الاحتلال على أحد طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة بيت فوريك.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب نقلته "الأناضول"، قالت الجمعية، إن هذا الفيديو "أثناء اعتداء قوات الاحتلال على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بلدة بيت فوريك".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اعتراض آليتين عسكريتين إسرائيليتين لمركبة إسعاف تتبع للهلال الأحمر، كانت تسير وهي تشعل أضواء الطوارئ الخاصة بها.

كما وثق الفيديو لحظة ترجّل جنديان من إحدى الآليتين وتوجه أحدهما نحو مركبة الإسعاف، حيث قام بالاعتداء اللفظي على الطاقم، قبل أن يُقدم لاحقا على توجيه لكمة لسائق المركبة.

وأظهر الفيديو إجبار الجندي، سائق مركبة الإسعاف على تغيير طريقه والعودة تحت تهديد السلاح الذي وجهه صوبه.

وبالتوازي مع حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 948 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 فلسطيني، وفق تقارير فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين