فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية فوق صنعاء

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في قرية سوسيا

السفير الأمريكي الجديد في أولى خطواته.. اقتحام حائط البراق ودعمه السياسات الاستيطانية

ألبانيزي: الغرب عنصري ويتمسك بازدواجية معايير بلا تعاطف مع الفلسطينيين

القسام تبث تسجيلا مصورا لأسير إسرائيلي يتوسل للإفراج عنه

مركز حقوقي يطالب الأمم المتحدة بقيادة عملية دولية للبحث عن مفقودي الحرب

قيادة حماس تؤكد لرئيس المخابرات التركية على موقفها التفاوضي المعلن

الصليب الأحمر: إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية بغزة

العرائض وتهديدات التمرد العسكري.. غزة تُشعل فتيل الأزمة الداخلية في (إسرائيل)

القسام تعلن انتشال مقاتلاً كُلف بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي

القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية فوق صنعاء

19 ابريل 2025 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
...

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط مسيرة أمريكية معادية نوع MQ_9 ، أثناء قيامِها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى 21 طائرة.

وأشارت إلى أن الطائرة هي الثانية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمينية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري.

وأكدت القوات اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة.

وأضاف البيان، أن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

وجددت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيانها، التأكيد على استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اليمن #جماعة أنصار الله #طائرة MQ_9

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة