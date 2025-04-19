القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية فوق صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط مسيرة أمريكية معادية نوع MQ_9 ، أثناء قيامِها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى 21 طائرة.

وأشارت إلى أن الطائرة هي الثانية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمينية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري.

وأكدت القوات اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة.

وأضاف البيان، أن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

وجددت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيانها، التأكيد على استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني

المصدر / فلسطين أون لاين