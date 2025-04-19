مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في قرية سوسيا

أحرق مستوطنون، مساء اليوم السبت، محاصيل زراعية في تجمع واد الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطنين مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال أحرقوا ما يزيد عن نصف دونم مزروعة بمحاصيل "القمح والشعير" في تجمع واد الرخيم قرب قرية سوسيا تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران، كما أتت النيران على معدات واخشاب منزل قيد الانشاء.

كما احتجز مستوطنون مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، قطيع اغنام المواطن عيسى الحمامدة، بالقرب من خربة التبان بمسافر يطا محاولين سرقتها بدعوى انها لهم.

وخلال 2024، نفذ المستوطنون 2934 اعتداء بالضفة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأدت تلك الاعتداءات إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا تتكون من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين

وتفيد الهيئة بأن المستوطنين أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، منها 51 بؤرة في 2024.

وبحسب تقارير، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية العام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين