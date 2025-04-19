الصليب الأحمر: إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية بغزة

حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، أدريان زيمرمان، من نفاد الإمدادات الطبية في غضون أسابيع قليلة بسبب تعليق دخول الدعم الإنساني الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لسكان القطاع، مطالبا إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بصفتها قوة احتلال.

وقال زيمرمان، في تصريحات للجزيرة نت، إن إغلاق المعابر قوّض قدرة المنظمات الإنسانية على أداء مهمتها بشكل متزايد في الوقت الذي يحتاج فيه عشرات الآلاف إلى علاج طبي أو خدمات غير متوفرة حاليا في غزة.

وأوضح أن الحياة اليومية في غزة أصبحت بمنزلة مهمة بقاء على قيد الحياة لا تنتهي، تشتتت العائلات واختفى أحباؤها، وتعيش في نزوح مستمر، محرومة من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى، وتفتقر إلى أي شعور بالأمان والأمل، ويعاني المدنيون يوميا من إهانات لا تُحصى".

وأشار زيمرمان إلى فرق الصليب الأحمر شهدت العديد من حوادث الإصابات الجماعية خلال هذا الصراع، "وهو دليل على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون. أوامر الإخلاء المتكررة تعني أن عديدا منهم اضطروا إلى حزم أمتعتهم والانتقال عدة مرات، غالبا في الظلام، وسط حالة من الذعر والخوف".

وتحدث عن انخفاض توفر المواد الأساسية وارتفاع أسعارها منذ بداية مارس/آذار الماضي حيث أغلقت سلطات الاحتلال المعابر بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى التأثير النفسي الشديد لاستئناف حرب الإبادة، "وجّهوا ضربة موجعة للمدنيين في غزة، فهم لا يشعرون بالأمان، ولا يستطيعون أن يعيشوا حياتهم بالكرامة التي يستحقونها".

وقال رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة: "منذ بداية مارس/آذار 2025، تم تعليق دخول الدعم الإنساني، شريان الحياة الرئيسي لسكان غزة، مما أثر سلبا على المدنيين، وقد قوّض الإغلاق قدرة المنظمات الإنسانية على أداء مهمتها بشكل متزايد".

وأوضح زيمرمان أن التذبذب في توافر المواد الغذائية أدى على مدى الأشهر الـ18 الماضية أدى إلى عدم حصول الناس على ما يكفي من الغذاء، وارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة الأغلبية منهم، "والآن أصبح الوضع أكثر خطورة. تتناقص إمدادات الغذاء في غزة ولا يزال وضع الأمن الغذائي هشا، كما أن هناك نقصا في إمكانية الوصول لإجراء التقييمات الأساسية".

وشدد على أنه من دون إعادة فتح المعابر لن تستمر برامج مثل مطابخ اللجنة الدولية المجتمعية إلا لبضعة أسابيع أخرى.

في حين أشار إلى أن مستشفى الصليب الأحمر الميداني لا يزال يواصل عمله، محذرا من أن الإمدادات الطبية المتاحة سوف تنفد في غضون أسابيع قليلة، "وقد أكدنا دائما أن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه المهمة".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ففي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت قوات الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين