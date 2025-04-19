تحذير أممي: أهالي غزة يحرمون من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء

قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 50 يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.

وأضافت أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات، مشيرة إلى أنها ممتلئة بضحايا القصف المكثف والمستمر.

وشددت المفوضية على أن إمدادات المياه تنخفض انخفاضا حادا ومخازن الغذاء التابعة للأمم المتحدة توشك على النفاد، وأجبرنا على إغلاق المخابز ولا يوجد وقود للطبخ.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة بفعل الحرب والحصار، فهم يواجهون صعوبات في الطهي لعدم توفر الغاز والخشب، مع ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا.

ويلجأ كثيرون إلى استخدام مواد غير صحية بالمرة، مثل البلاستيك وبقايا أثاث وقماش، مما يزيد من تدمير صحتهم، بسبب الدخان السام.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يمنع الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء إلى قطاع غزة عقب إغلاقه المعابر، ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم المجاعة.

وتفيد معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن قرابة الـ 500 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بقطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي، جراء استئناف قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في 19 كانون ثاني/ يناير 2025.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين