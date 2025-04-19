مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في تفجير استهدف دبابة شرقي غزة

قتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرين، اليوم السبت، في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق مدينة غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

وأفاد موقع "حدشوت حموت" العبري بتعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وذكر الموقع أن إصابة أحد خطيرة، وأن مروحيات إسرائيلية أجلت المصابين من الجيش إلى مشافي في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونشرت منتديات ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لطائرات مروحية إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات. مؤكدة "وقوع حدث أمني صعب في غزة".

ونوهت وسائل إعلام الاحتلال أن مروحيات الاحتلال العسكرية تعمل على نقل الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف قوات الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين