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الأونروا تطالب بوقف الحرب وإعادة تدفق المساعدات إلى غزة

19 ابريل 2025 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بضرورة "إعادة فتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات بشكل مستمر"، داعية إلى تجديد وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الأونروا في بيان صحفي اليوم السبت، إن مليوني فلسطينيي غزة محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى جراء الإغلاق الإسرائيلي لمعابر القطاع للأسبوع السابع على التوالي.

وأضافت الأونروا في بيان نشرته، اليوم السبت، أن فلسطينيي غزة محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع بينما تتكدس إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوي المؤقتة عند معابر القطاع.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تغلق معابر القطاع للأسبوع السابع على التوالي وتمنع دخول "المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى غزة".

ويواجه مليونا إنسان في غزة موجة الجوع الجديدة منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس/ آذار الماضي في وقت لم يتعافوا فيه أصلا من آثار الموجة السابقة التي نجمت عن سياسة إسرائيل في تقنين دخول المساعدات الغذائية والإغاثية للقطاع على مدار 18شهرا من الإبادة الجماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #الجوع #حرب الإبادة

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