الاحتلال يمنع رئيس الوزراء محمد مصطفى من جولة في قرى رام الله ونابلس.. ما القصَّة؟

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنّ سلطات الاحتلال منعت يوم السبت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات رام الله ونابلس.

وبحسب الهيئة، كان من المفترض أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الفلسطيني بلدتي دوما وقصرة بمحافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.

وجاء في بيان الهيئة عبر صفحتها في منصة "فيسبوك" أن "هذا القرار يأتي في إطار القيود المستمرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يعيق جهود الحكومة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية".

ويوم الخميس، منعت سلطات الاحتلال طائرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من الإقلاع من الأردن إلى دمشق، في تصعيد سياسي غير مسبوق.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنّ سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من المستوى السياسي، رفض منح الطائرة الأردنية الإذن بعبور المجال الجوي السوري، الذي تسيطر عليه "إسرائيل"، ما أجبر الطائرة على عدم الإقلاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن عباس يتنقل عادة بطائرة أردنية من رام الله إلى الأراضي الأردنية، ثم يستقل طائرة رئاسية من الأردن إلى وجهته.

ونقلت مصادر صحفية، عن مسؤولين فلسطينيين، بأن "إسرائيل" سمحت لعباس بالتوجه إلى سوريا بعد اتصالات مكثفة من أطراف إقليمية لم تسمّها.

ويرى مسؤولون فلسطينيون للمصادر ذاتها، أن (إسرائيل) تعوق هذه الزيارة لأسباب سياسية، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي تقوم بمثل هذا الأمر مع عباس. ونتيجة لذلك، اضطر للسفر إلى دمشق براً عبر معبر "الكرامة"، ما أحرج الأردن، خاصةً أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع من أراضيه، وفق "معاريف".

المصدر / فلسطين أون لاين