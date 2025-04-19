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شرطة الاحتلال تعتدي وتمنع وافدين مسيحيين لإحياء "سبت النور" بكنيسة القيامة

19 ابريل 2025 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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شرطة الاحتلال تعتدي وتمنع وافدين مسيحيين لإحياء "سبت النور" بكنيسة القيامة

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على وافدين مسيحيين لكنيسة القيامة لإحياء "سبت النور"، ومنعت أعداد منهم من الدخول للكنيسية لإحياء سبت النور.

ووثقت مصادر مقدسية قيام قوات الاحتلال بنصب حواجز في الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة بالقدس وعرقلتها وصول عشرات المصلين.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءات التفتيش والتدقيق في هويات الوافدين ومنع دخول بعضهم عبر بوابات البلدة القديمة.

ثكنة عسكرية

وحولت قوات الاحتلال السبت، مدينة القدس، خاصة منطقة باب العامود وأحياء البلدة القديمة، إلى ثكنة عسكرية، ونشرت عدة حواجز، تزامناً مع إحياء الكنائس المسيحية للسبت المقدس أو سبت النور، في كنيسة القيامة.

وأكدت مصادر مقدسية أن الاحتلال الإسرائيلي حرم آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في إحياء سبت النور، حيث يشترط على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزه العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة.

وذكرت مصادر كنسية أن الاحتلال أصدر ستة آلاف تصريح فقط للفلسطينيين المسيحيين من محافظات الضفة الغربية، علماً بأن عدد المسيحيين في تلك المحافظات يقدر بـ50 ألفاً.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#القدس #شرطة الاحتلال #كنيسة القيامة #سبت النور

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