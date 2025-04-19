حماس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المُتصاعدة بالضَّفة والقدس لن تزيد شعبنا إلا تمسُّكًا بحقوقه

شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، على أن انتهاكات الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين المتواصلة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بحقوقه وتشبثا بأرضه ومقدساته.

وأوضح شديد في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مصادرة الاحتلال لآلاف الأراضي وقضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، هو تأكيد على إجرام حكومة الاحتلال المتطرفة ومشروعها الإحلالي بتهجير شعبنا وطرده من أرضه ووطنه.

وأكد أن عدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل على شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم لقرابة الثلاثة أشهر، وما يرافقه من تدمير نزوح وتغيير للمعالم، لن يفت في عزيمة مقاومة شعبنا والسير على طريق الحرية والتخلص من الاحتلال.

وقال، إنّ"الأسرى يعيشون ظروفا تنكيلية وانتقامية غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة، وسط صمت دولي وعربي ورسمي وحقوقي"، لافتًا إلى جريمة الاحتلال بحق القيادي الأسير محمد جمال النتشة وتعرضه للتعذيب الشديد ومحاولة اغتياله".

واعتبر أن ما شهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من عدوان وتصعيد للانتهاكات في ما يسمى "عيد الفصح" العبري، ينذر بخطر شديد يستوجب النفير للدفاع عن المسجد وحمايته من مخططات التهويد.

ودعا القيادي شديد إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود كافة لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس، وتصعيد

المصدر / فلسطين أون لاين