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الصِّحَّة بغزَّة: 92 شهيدًا و 219 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية

19 ابريل 2025 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 92 شهيدًا و 219 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 92 شهيدًا و 219 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,783 شهيدًا و 4,683 مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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