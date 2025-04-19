الجبهة الداخلية الفلسطينية تؤكد استمرار حركة المرور في شارع الرشيد وتدعو لتجنب الشائعات

الجبهة الداخلية الفلسطينية تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين بخصوص حركة المرور في شارع الرشيد الساحلي (طريق البحر) في غزة.

أكدت الجبهة في بيان صادر اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 في تمام الساعة 10:30 صباحًا، أن شارع الرشيد الساحلي ما زال مفتوحًا أمام حركة المواطنين بشكل طبيعي.

وأوضحت أن الحركة مستمرة سيرًا على الأقدام وباستخدام العربات التي تجرها الحيوانات والتكاتك.

كما ناشدت الجبهة الداخلية الفلسطينية جميع المواطنين عدم الالتفات أو تداول الإشاعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إرباك المواطنين ونشر الخوف بينهم.

وشددت الجبهة على أن المعلومات الرسمية المتعلقة بالوضع تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة، ودعت الجميع إلى الالتزام بها والتعامل معها بحذر.

للمتابعة والحصول على المعلومات الرسمية، يمكنكم زيارة منصة الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين