فرص توظيف وتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بقطاع غزة

أعلنت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، المؤسسة الصحية الوطنية الفلسطينية العريقة التي تأسست عام 1979 وتنتشر خدماتها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن فتح باب تقديم طلبات التوظيف والتطوع في فروعها بقطاع غزة.

وأوضحت الجمعية، التي تعتمد مبادئ الرعاية الصحية الأولية وتركز على خدمة الفئات السكانية المحرومة،في بيان لها، أن بإمكان الخريجين الراغبين بالانضمام إلى فريق عملها التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي، اضغط هنا

وأكدت الجمعية على أنها ستنظر في جميع الطلبات حال توفر شواغر في مختلف فروعها بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين