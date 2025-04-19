فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 92 شهيدًا و 219 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية

الجبهة الداخلية الفلسطينية تؤكد استمرار حركة المرور في شارع الرشيد وتدعو لتجنب الشائعات

فرص توظيف وتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بقطاع غزة

محامٍ أمريكي يروي تفاصيل اعتقاله لدفاعه عن مؤيد لفلسطين

المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: غزة تختنق وما يحدث فيها متعمد ومقصود

شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

عقب عملية اعتقال واسعة.. الاحتلال ينسحب من مخيم الفوار

الهجوم الأمريكي على ميناء "رأس عيسى": استخدام غير مشروع للقوَّة يستدعي تحقيقًا ومساءلة فورية

محكمة أمريكية تنتصر مبدئيا لطالبة تركية بسبب تضامنها مع غزة

مدرسة إنسان.. حين يصبح التَّعليم مقاومة

فرص توظيف وتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بقطاع غزة

19 ابريل 2025 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
...
فرص توظيف وتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بقطاع غزة

أعلنت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، المؤسسة الصحية الوطنية الفلسطينية العريقة التي تأسست عام 1979 وتنتشر خدماتها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن فتح باب تقديم طلبات التوظيف والتطوع في فروعها بقطاع غزة.

وأوضحت الجمعية، التي تعتمد مبادئ الرعاية الصحية الأولية وتركز على خدمة الفئات السكانية المحرومة،في بيان لها، أن بإمكان الخريجين الراغبين بالانضمام إلى فريق عملها التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي، اضغط هنا 

وأكدت الجمعية على أنها ستنظر في جميع الطلبات حال توفر شواغر في مختلف فروعها بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية #فرص توظيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة