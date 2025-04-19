المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: غزة تختنق وما يحدث فيها متعمد ومقصود

أفادت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية بأن قطاع غزة يعيش حالة "اختناق" بسبب حرمان السكان المتعمد من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، حيث تجاوزت مدة انقطاع الإمدادات الحيوية أكثر من 50 يومًا دون دخول الغذاء أو الوقود أو المستلزمات الصحية والتجارية إلى القطاع المحاصر.

وقالت المفوضية الأممية في بيان لها، السبت، إن الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت أن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية، بينما تنخفض إمدادات المياه بشكل كارثي وتوشك مخازن الغذاء على النفاد التام.

وأشارت إلى إغلاق المخابز بسبب نقص الوقود والمواد الأولية، مما ترك السكان دون مصادر آمنة للخبز، في ظل غياب الوقود اللازم حتى للطبخ المنزلي.

ووصف بيان المفوضية الأزمة بأنها "حرمان متعمد ومقصود" يتجلى في تدمير البنية التحتية المائية، حيث أظهرت التقارير تدمير 66% من خزانات المياه و33% من محطات التحلية، بينما تعمل الآبار الجوفية -المصدر الوحيد للمياه- بأقل من 20% من طاقتها السابقة.

وشددت على أنها أجبرت على إغلاق المخابز حيث لا يوجد وقود للطبخ.

وأكدت منظمات إغاثة أن المواطنين يحصلون على 3 لترات ماء يوميًا فقط، وهي كمية تقل عن الحد الأدنى المطلوب للبقاء.

واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة في 18 من مارس/ آذار الماضي، موقعة آلاف الشهداء والجرحى، في وقت أحكمت حصارها عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية بشكل تام منذ أكثر من 7 أسابيع.

المصدر / فلسطين أون لاين