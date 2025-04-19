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الأونروا: أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع

19 ابريل 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، إن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون في قطاع غزة ويتعرضون للقصف والتجويع.

ودعت الوكالة الأممية في منشور لها إلى تجديد وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر بما يسمح بدخول المساعدات بشكل مستمر.

ونوهت إلى أن إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر قطاع غزة بعد أن منعت (إسرائيل) دخولها منذ 7 أسابيع.

واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة في 18 من مارس/ آذار الماضي، موقعة آلاف الشهداء والجرحى، في وقت أحكمت حصارها عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية بشكل تام.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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