الهجوم الأمريكي على ميناء "رأس عيسى": استخدام غير مشروع للقوَّة يستدعي تحقيقًا ومساءلة فورية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ الهجوم الأمريكي على ميناء "رأس عيسى" في الحديدة غربي اليمن استخدام غير مشروع للقوة يستدعي تحقيقًا ومساءلة فورية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أنّ طبيعة الموقع المستهدف والخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم تثير شبهات خطرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأشار إلى أنّ القوات الأمريكية لم تتخذ أي تدابير لحماية المدنيين ولم تُخطر إدارة الميناء أو العاملين فيه أو أي جهة ذات صلة قبل تنفيذ الهجوم.

وأوضح، أنّ التبريرات الرسمية الأمريكية للهجوم تمثّل استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني لانتهاكه الواضح مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر.

وطالب المرصد الحقوقي الكيانات الدولية المختصة بفتح تحقيق فوري ومستقل في الهجوم على ميناء "رأس عيسى" واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم.

وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطئها الموثّق مع "إسرائيل" في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن "إسرائيل" مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.

المصدر / فلسطين أون لاين