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محكمة أمريكية تنتصر مبدئيا لطالبة تركية بسبب تضامنها مع غزة

19 ابريل 2025 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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أوزتورك اعتقلت في 25 مارس/ آذار في ماساتشوستس

في خطوة وُصفت بأنها انتصار أولي لحقوق التعبير والحرية الأكاديمية، أمر قاضٍ فيدرالي أميركي،  بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز في ولاية لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، تمهيدًا للنظر في قانونية احتجازها من قبل سلطات الهجرة الأميركية.

وجاء القرار الصادر عن القاضي الفيدرالي ويليام سيشينز في المحكمة الجزئية الأميركية، الجمعة، بعد أسابيع من الجدل القانوني بشأن خلفية توقيف أوزتورك، والتي تم احتجازها في 25 مارس/آذار الماضي في ولاية ماساتشوستس، بزعم مخالفتها لشروط الإقامة. غير أن الطالبة، البالغة من العمر 30 عاماً، تؤكد أن اعتقالها تم بدوافع سياسية، وعلى خلفية مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتدرس أوزتورك في جامعة "تافتس" المرموقة، حيث كانت تتابع برنامج الدكتوراه في علم النفس ضمن منحة أكاديمية، قبل أن يتم توقيفها من قبل سلطات الهجرة.

مقال رأي

وتشير وثائق القضية إلى أن سبب احتجازها قد يرتبط بمقال رأي ساهمت في كتابته ونشره في صحيفة طلاب الجامعة، انتقدت فيه إدارة المؤسسة التعليمية لرفضها سحب استثماراتها من شركات ترتبط بـ(إسرائيل)، بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، معتبرة أن ما يتعرض له الفلسطينيون يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وقال القاضي سيشينز في قراره إن القضية "تثير قلقاً دستورياً بالغاً بشأن مشروعية توقيف الطالبة واحتجازها، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة وعادلة"، محدداً موعداً لجلسة استماع بشأن طلب الإفراج عنها بكفالة يوم التاسع من مايو/أيار المقبل.

وقد أثارت القضية اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية، حيث اعتبرها البعض مثالاً مقلقاً على تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير في الجامعات الأميركية، خاصةً في ما يتعلق بمواقف مناهضة للحرب أو داعمة للقضية الفلسطينية.

ولا تزال السلطات الأميركية تلتزم الصمت حيال الملابسات الكاملة لاحتجاز أوزتورك، في حين تؤكد هيئة دفاعها أن استمرار احتجازها يمثل "إساءة استغلال للسلطة" وانتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية التي يكفلها القانون الأميركي.

المصدر / وكالات
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#محكمة أمريكية #الحرب على غزة #التضامن مع غزة #طالبة تركية

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