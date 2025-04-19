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ارتفاع عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض وقف الحرب إلى 140 ألفًا

19 ابريل 2025 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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عرائض وقف الحرب تتصاعد

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بزيادة أعداد الإسرائيليين الموقعين على عرائض وقف الحرب على قطاع غزة.

وذكرت بأن عدد الموقعين على عرائض لوقف الحرب على غزة في (إسرائيل) وصل إلى قرابة 140 ألفا.

ومن بين الموقعين عملاء جهاز "الموساد" السابقين (المخابرات)، وجنود البحرية الاحتياط، والمعماريين ومخططي المدن، و6,500 من الأكاديميين والمعلمين، وضباط الشرطة السابقين، وعدد من أطباء الاحتياط في الجيش.

وأعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن دعمها لهذه العرائض، معتبرة أن إنهاء الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أحبائهم.

​وتعكس هذه العرائض تصاعد المعارضة الداخلية للحرب في (إسرائيل)، حيث يرى الموقعون أن استمرار الحرب يخدم أهدافًا سياسية لنتنياهو أكثر من كونه ضرورة أمنية، ويعرض حياة الجنود والأسرى للخطر.

​يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها العاشر، وسط تزايد الضغوط الشعبية والعسكرية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.​

المصدر / فلسطين أون لاين 
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