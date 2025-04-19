ملتقى الشراكة الشبابي يطلق مبادرات مجتمعية لتعزيز صمود الشباب الفلسطيني 2025

أعلن ملتقى الشراكة الشبابي في فلسطين عن إطلاق دورته الأولى لعام 2025 لاستقبال مبادرات شبابية مجتمعية هادفة.

ويهدف هذا الإعلان إلى دعم المراكز والمجموعات الشبابية الفاعلة والشريكة في الملتقى لتقديم مبادرات ذات أبعاد وطنية واقتصادية واجتماعية تخدم الأولويات الحالية في السياق الفلسطيني.

يُعد ملتقى الشراكة الشبابي حراكًا مستمرًا منذ سنوات، يجمع منظمات شبابية قاعدية، ومجموعات شبابية وطلابية، ولجانًا شعبية، وتعاونيات شبابية ونسوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيي 48 ومخيمات الشتات.

ويركز الملتقى على تعزيز وعي الشباب بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينهم من المطالبة بها أمام الجهات المعنية.

ترتكز فلسفة عمل الملتقى على التنسيق والتشبيك لتوحيد الجهود الشبابية، وتشجيع الشباب على أخذ زمام المبادرة في التغيير المجتمعي من خلال قيادة وتنظيم الحملات والفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع وأولويات الشباب، بالإضافة إلى إيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية تساهم في تحقيق حياة كريمة.

يستند الملتقى في عمله إلى قيم ومبادئ أساسية تشمل: المساواة في الحقوق، الاحترام المتبادل والحوار، احترام الحريات والقيم التقدمية والعدالة المجتمعية، العمل التطوعي والتعاوني، الاعتزاز بالهوية الوطنية الفلسطينية، ومقاطعة الاحتلال وتعزيز هذه الثقافة.

مجالات عمل المبادرات المدعومة:

- الاقتصاد الاجتماعي التعاوني: دعم المبادرات التعاونية الإنتاجية في مختلف القطاعات وأهميتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

- المشاركة الشبابية: تفعيل دور الشباب في المجتمع، وزيادة الوعي والنضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى مراكز صنع القرار.

- النوع الاجتماعي: تعزيز الاحترام المتبادل والفرص العادلة، والاعتزاز بدور المرأة في مختلف المجالات.

معايير وتوجيهات تقديم المبادرات:

يجب أن تتوافق المبادرات المقدمة مع التوجهات العامة لملتقى الشراكة الشبابي، وأن تساهم في تعزيز صمود المجتمعات المحلية، وقيم التضامن والعدالة والمساواة. كما يجب أن تعبر عن حاجة مجتمعية محددة وتحمل قضية وطنية أو مجتمعية أو اقتصادية ذات أولوية.

ستحظى المبادرات المشتركة (مناطقيًا ووطنيًا) بالأولوية، ويمكن أن تكون المبادرة جديدة أو تطويرًا لمبادرة قائمة.

يشترط ألا تتلقى الجهة المنفذة تمويلًا مشروطًا سياسيًا، وأن تتراوح مساهمة الملتقى بين 4000 و 6000 شيكل مع وجود مساهمة مجتمعية واضحة.

يجب أن تغطي الموازنة نفقات وأنشطة المبادرة فقط، وأن تكون محددة بسقف زمني للتنفيذ يبدأ نهاية أيار 2025 وينتهي خلال مدة أقصاها 4 أشهر. كما يجب أن يكون للمبادرة أثر واضح واستدامة بعد انتهاء فترة التنفيذ.

آلية الاختيار:

ستخضع المقترحات لعملية فرز وتقييم من قبل لجنة مختصة بناءً على المعايير المعلنة.

سيتم ترشيح المبادرات المستوفية للشروط لمرحلة ورشات عمل لتطويرها، يليها الاختيار النهائي وفقًا للأولويات والميزانية المتاحة.

يُرجى تقديم المبادرات وفق النموذج المرفق في موعد أقصاه 1 أيار 2025.

رابط تحميل نموذج التقدم للمبادرات الشبابية 2025: اضغط هنا

رابط التسجيل في ملتقى الشراكة الشبابي، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين