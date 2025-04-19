سلطات الاحتلال تأمر بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

أفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، بقرارات رسمية تقضي بإغلاقها بشكل نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك في أحدث تصعيد يستهدف وجود الوكالة في المدينة المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في ظل حملة متواصلة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا، بعد تصديق "الكنيست" يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يحظران نشاط الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضيان بسحب التسهيلات والامتيازات التي كانت تتمتع بها، مع منع أي تواصل رسمي مع مؤسساتها.

وقد دخل هذان القانونان حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بررت تلك الإجراءات باتهامات وجهتها إلى عدد من موظفي الوكالة، بزعم مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الأونروا، من جهتها، نفت هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكدت أنها لم تتلقّ أي دليل يثبت تورط موظفيها في أعمال عسكرية.

ويُعد القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس الأونروا في القدس سابقة خطيرة، بحسب مراقبين، كونه يمسّ بشكل مباشر حق التعليم لعشرات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين في المدينة، كما يمثل تصعيداً ممنهجاً ضد المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لتقويض دورها وطمس قضية اللاجئين.

المصدر / فلسطين أون لاين