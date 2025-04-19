تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 19 أبريل 2025

لا يطرأ الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 19 أبريل 2025، تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس صافياً حاراً نسبياً في مختلف المناطق نهاراً، ويسود طقس لطيف أثناء ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال ليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: مشمسة وحارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: لطيفة ومنعشة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين