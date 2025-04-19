أريحا: مستوطنون يقتحمون راس العين ويتلفون ممتلكات المواطنين

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، قرية راس عين العوجا البدوية شمال مدينة أريحا، ورعوا أغنامهم وسط مساكن المواطنين.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية راس عين العوجا البدوية شمال أريحا، ومعهم قطيع من الماشية، ورعوا أغنامهم وسط مساكن المواطنين، وأتلفوا ممتلكات لمواطنين، لمنعهم من الاستفادة من تلك الأراضي.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين ضد التجمعات البدوية تصاعدت بشكل لافت، وأصبحت تطال كل شيء يخص حياة البدو.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1604 اعتداءات، خلال آذار الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1349 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 255 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ 332 اعتداء ونابلس بـ 272 اعتداء، ورام الله بـ 269 اعتداءات.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

المصدر / وكالات