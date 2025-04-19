شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة بغزة، اليوم السبت، إنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,783 شهيدًا و 4,683 مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال برنامج الاغذية العالمي إن مليوني شخص في غزة معظمهم نازحون بلا مصدر دخل يعتمدون كليا على المساعدات.

وأشار إلى أنه ومع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن.

ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

ارتقى الشهيد خليل حمدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المسير نيرانها قرب مدرسة عبد الفتاح حمود في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيدين بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي بشارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ارتقى شهيد، صباح اليوم السبت، في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة موقعا في "بلوك 1" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على حي السلام، جنوب شرق مدينة خان يونس.

وقال الدفاع المدني، إنّ طواقمه تمكنت من انتشال جثماني شهيدين وعدداً من المصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة “أبو شمالة” في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة أبو حصيرة بمحيط الميناء غربي مدينة غزة

وأفادت مصادر صحفية، بوصول خمسة شهداء من عائلة القاضي إلى مستشفى ناصر، بينهم أحمد زياد القاضي وزوجته وأطفاله، وذلك بعد استهداف طائرة مروحية "إسرائيلية" لخيمتهم في منطقة المواصي. وبذلك، تم محو العائلة بالكامل من السجل المدني.

ومساء أمس الجمعة، ارتقى 4 شهداء، بينهم طفلان وفتاة وأصيب عدد كبير من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة أبو ندى بطائرة انتحارية بمحيط المستشفى البريطاني الميداني في منطقة المواصي غربي خانيونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائف تجاه شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل للمناطق الشرقية لمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين