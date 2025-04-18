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الضفَّة الغربيَّة.. 46 اعتداءً نفذها المستوطنون في الخليل خلال ثلاثة أشهر

18 ابريل 2025 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: 46 اعتداءً نفذها المستوطنون في الخليل خلال ثلاثة أشهر
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تسجيل 46 اعتداءً نفذه المستوطنون الإسرائيليون في محافظة الخليل خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل تصاعدًا خطيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكّد المركز في تقريره، أن هذا التصعيد يعكس حجم الدعم الذي توفره حكومة الاحتلال للمستوطنين سواء على المستوى القانوني أو المالي، ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشار إلى، أن مدينة الخليل تُعد من أكثر المناطق تضررًا من النشاط الاستيطاني بفعل تمركز عدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، خاصة في البلدة القديمة، حيث يعيش السكان الفلسطينيون تحت ظروف قسرية وتقييدات مشددة على الحركة بفعل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح التقرير، أن الاعتداءات تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية بشكل ممنهج، متنقلة بين القرى والأحياء، بدءًا من الاعتداء الجسدي والتخريب، وصولًا إلى الاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

ودعا المركز إلى، تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الخليل، ووقف تغوّل المستوطنين الذي يتم تحت أعين ودعم سلطات الاحتلال.

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#الخليل #الضفة الغربية

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