القدس الدَّوليَّة: الأقصى يدخل مرحلة "الاستباحة الكاملة" وعلى الأمَّة التَّحرُّك العاجل

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت مؤسسة القدس الدولية من أن المسجد الأقصى المبارك دخل مرحلة "الاستباحة الكاملة"، في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده باحاته، داعية الأمة الإسلامية والعربية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الممنهج".

وقالت المؤسسة في بيان صدر اليوم الجمعة، إن يوم الخميس شهد اقتحامًا هو الأكبر عدديًا منذ احتلال القدس عام 1967، حيث اقتحم 2,258 مستوطنًا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في مشهد اعتبرته المؤسسة مؤشرًا خطيرًا على طبيعة المرحلة المقبلة.

وأضافت أن ما يجري في الأقصى يمثّل تهديدًا مباشرًا لهويته الإسلامية، ويتطلب تحركًا جادًا وفعّالًا من الدول العربية والإسلامية، وخاصة الأردن، المسؤولة عن إدارة الأوقاف في القدس، مشددة على ضرورة تجاوز البيانات والمواقف اللفظية نحو خطوات عملية لوقف الانتهاكات المتصاعدة.

وأكدت المؤسسة أن المسجد الأقصى "لم يعد كما كان"، إذ تحوّل من مسجد خالص للمسلمين إلى ساحة مفتوحة للطقوس التوراتية، في وقت يتراجع فيه دور الأوقاف الأردنية، وسط هيمنة أمنية مطلقة من شرطة الاحتلال، التي فرضت إجراءات مشددة على الموظفين، ونصبت حواجز معدنية وكاميرات مراقبة جديدة، جعلت من الأقصى ثكنة عسكرية مغلقة.

واعتبرت القدس الدولية أن هذا التصعيد هو تمهيد لتكثيف الاقتحامات في مناسبات قادمة، أبرزها "ذكرى احتلال القدس" في 26 مايو، و"ذكرى خراب المعبد" في 3 أغسطس، داعية إلى الاستعداد لمواجهتها على المستويين الشعبي والرسمي، دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وفي تصريحات سابقة، أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات التي ينفذها مستوطنون متطرفون في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بعد محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية.

وقال الشيخ عكرمة، إنّ استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة.

وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن ما يشهده المسجد المبارك خلال أيام عيد الفصح اليهودي من اقتحامات غير مسبوقة بدعم وغطاء مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يُعد تحديًا صارخًا للوضع القائم وسابقة خطيرة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع منع آلاف المسلمين من دخول المسجد الأقصى، ما يعدّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية والإنسانية، ويهدف إلى سحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار خطة تصعيدية تهدف إلى تهويد المسجد المبارك.

وفي وقت سابق من الخميس، قال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن ما يشهده المسجد الأقصى من صلوات يهودية خلال الفترة الحالية لم يحدث منذ 30 عامًا.

جاءت تصريحات بن غفير في أعقاب تواصل الاقتحامات الواسعة لباحات المسجد الأقصى، حيث اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في خامس أيام عيد الفصح وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وترافق ذلك مع نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الحواجز على مداخل المسجد الأقصى لتأمين مرور المستوطنين.